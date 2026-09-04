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Мировое обозрение

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Месть за убитых россиян, разборки с ГУР или подлость Зеленского? Чей дрон разнёс кабинет главы СБУ Поклада

Месть за убитых россиян, разборки с ГУР или подлость Зеленского? Чей дрон разнёс кабинет главы СБУ Поклада

Боевой беспилотник атаковал центральное здание СБУ на Владимирской улице в Киеве, напротив Софийского собора.

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