Председателем Следственного комитета России затребован доклад о ходе расследования уголовного дела по факту гибели детей во время пожара в Краснодарском крае

Следственным управлением СК России по Краснодарскому краю расследуется уголовное дело в связи с обнаружением на месте пожара в квартире дома, расположенного на улице Водников в поселке Южном Крымского района, тел троих детей малолетнего возраста (ч.
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