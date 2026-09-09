Собянин: «Московские мастера» повышают престиж квалифицированного труда

Сергей Собянин сообщил о награждении победителей конкурса профмастерства «Московские мастера». В 2026 году в нем участвовали представители 40 профессий из 1,8 тысячи организаций столицы.
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