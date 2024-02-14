Художник пригрозил уничтожить 16 картин в случае смерти Ассанжа в тюрьме

Живущий во Франции концептуалист и художник Андрей Молодкин собирается уничтожить примерно 20 картин всемирно известных художников, в том числе Пикассо, Рембрандта и Уорхола, в случае гибели основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в тюрьме.
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