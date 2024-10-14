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23:08 – среднее игровое время Минтюкова в 2 матчах на старте сезона. У 20-летнего защитника «Анахайма» 3 хита и «+1» в игре с «Вегасом»

Защитник «Анахайма» принял участие в двух стартовых играх команды в регулярном чемпионате НХЛ.  «Дакс» провели две игры за два дня – против «Сан-Хосе» (2:0) и «Вегаса» (1:3).

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