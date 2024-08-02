Дана Борисова рассказала о лечении певицы Глюкозы

Телеведущая Дана Борисова выступила с заявлением о том, что артистке Глюкозе нужна помощь. Борисова поделилась собственным опытом борьбы с зависимостями, отметив, что ей удалось справиться с проблемами благодаря помощи Андрея Малахова и близких.
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