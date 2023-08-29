СМИ Пентагона: Всю кашу на Украине заварила Европа!

СК

Сергей Ковалев

кукловоды переходят на следующую стадию. далее раздувать костер чревато, пришло время отката. нам про виновницу Европу не надо, мы не первый накат Запада принимаем и точно понимаем кому и зачем это нужно. один из способов сглаживания кризисов, включая отвлечение внимания, как перевод стрелок на "мавра, который сделал дело и может уйти". нового ничего. но вот вопрос - кризис не закончился на самом деле. и он не просто системный, это само-собой, а он экзистенциальный в основе. флаги либеральной демократии повисли, как тряпки, никого они более не возбуждают. и вот вопрос - что дальше? далее унасекомлять ЕС чревато подъемом правых сил, что уже происходит. переть на Китай тоже чревато, ибо товарообмен и взаимозависимость зашкаливают. при этом заломать РФ не представляется возможным. будет откат? пауза? с целью накопить слюней побольше и плюнуть сильнее?.. поживем - увидим...