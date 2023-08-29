Оказывается, это ЕС просил США дать Украине денег и вооружить её для конфликта с Россией. И если украинцы будут воевать так же плохо, как до сих пор, США могут и отказаться выполнять просьбы Европы.
СМИ Пентагона: Всю кашу на Украине заварила Европа!
Комментарии
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Надежда
А что скажет на этот счет ваш домовенок Кузя, ну, тот, который муж журналистки с телеканала CNN Сюзанны Мальво?)☺️)
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12 час.
ВД
Вовладар Даров
Америка сливается, я не я, корова не моя! А домовёнок Кузя в пиндостане ничего не хочет погутарить?
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5 час.
СК
Сергей Ковалев
кукловоды переходят на следующую стадию. далее раздувать костер чревато, пришло время отката. нам про виновницу Европу не надо, мы не первый накат Запада принимаем и точно понимаем кому и зачем это нужно. один из способов сглаживания кризисов, включая отвлечение внимания, как перевод стрелок на "мавра, который сделал дело и может уйти". нового ничего. но вот вопрос - кризис не закончился на самом деле. и он не просто системный, это само-собой, а он экзистенциальный в основе. флаги либеральной демократии повисли, как тряпки, никого они более не возбуждают. и вот вопрос - что дальше? далее унасекомлять ЕС чревато подъемом правых сил, что уже происходит. переть на Китай тоже чревато, ибо товарообмен и взаимозависимость зашкаливают. при этом заломать РФ не представляется возможным. будет откат? пауза? с целью накопить слюней побольше и плюнуть сильнее?.. поживем - увидим...
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2 час.
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