Неизвестный швырнул коктейль Молотова в отделение почты на Большевиков

Полиция ищет мужчину, который кинул "коктейль Молотова" в отделение почты на проспекте Большевиков.Днём в среду, 25 декабря, неизвестный мужчина швырнул "коктейль Молотова" в окно почтового отделения в доме №2 по проспекту Большевиков.