Виктор Томенко показал новые трамваи, которые скоро будут возить барнаульцев

В этом году власти закупили десять новых вагонов в Барнаул Фото: телеграм-канал Виктора Томенко Губернатор Алтайского края Виктор Томенко опубликовал в телеграм-канале фото новых трамваев, которые готовят для запуска на маршруты Барнаул.
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