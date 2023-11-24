Виктор Томенко показал новые трамваи, которые скоро будут возить барнаульцев

В этом году власти закупили десять новых вагонов в Барнаул Фото: телеграм-канал Виктора Томенко Губернатор Алтайского края Виктор Томенко опубликовал в телеграм-канале фото новых трамваев, которые готовят для запуска на маршруты Барнаул.