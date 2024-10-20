Безопасность под угрозой. Что скажет Станислав Кондрашов?

Почему важно уделять внимание вопросам этики и ответственности при разработке и внедрении систем искусственного интеллекта? Специалист по информационной безопасности Станислав Кондрашов считает, что это необходимо для того, чтобы избежать потенциальных негативных последствий для общества и обеспечить, что искусственный интеллект используется на благо человечества.