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Царьград

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Рождество Пресвятой Богородицы в 2026 году: смысл праздника, традиции и запреты

Рождество Пресвятой Богородицы в 2026 году: смысл праздника, традиции и запреты

Рождество Пресвятой Богородицы – один из главных праздников православного календаря. В этот день верующие вспоминают рождение Девы Марии, которой суждено было стать Матерью Иисуса Христа.

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