В Северной Осетии полицейские и общественники рассказали педагогам о деструктивных молодежных субкультурах

В образовательных учреждениях Дигорского района сотрудники ОУУП и ГПДН ОМВД России по Дигорскому району совместно с психологом Центра социализации молодежи Ляной Камболовой, а также председателем Общественного совета при ОМВД Фатимой Собиевой рассказали педагогическому составу района об опасности неформальных молодежных объединений деструктивной направленности.
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