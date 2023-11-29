В Северной Осетии полицейские и общественники рассказали педагогам о деструктивных молодежных субкультурах

В образовательных учреждениях Дигорского района сотрудники ОУУП и ГПДН ОМВД России по Дигорскому району совместно с психологом Центра социализации молодежи Ляной Камболовой, а также председателем Общественного совета при ОМВД Фатимой Собиевой рассказали педагогическому составу района об опасности неформальных молодежных объединений деструктивной направленности.