Тегеран приводит армию в состоянии войны с Израилем

виталий панов

Пока израиль не получит так,что ему мало не покажется,он будет уничтожать всё живое и разрушая всё что можно,прикрываясь,что в массовом скоплении народу был один из руководителей Палестины!Ради уничтожения руководства,израиль готов сравнять сектор Газа с землёй,чтобы захватить для себя эти территории.В.В.Путин правильно сказал,что только признание государства Палестина с её границами,должно способствовать прекращению войны!