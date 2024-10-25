Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал подготовиться к войне с Израилем, сообщает New York Times со ссылкой на источники.
Тегеран приводит армию в состоянии войны с Израилем
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
виталий панов
Пока израиль не получит так,что ему мало не покажется,он будет уничтожать всё живое и разрушая всё что можно,прикрываясь,что в массовом скоплении народу был один из руководителей Палестины!Ради уничтожения руководства,израиль готов сравнять сектор Газа с землёй,чтобы захватить для себя эти территории.В.В.Путин правильно сказал,что только признание государства Палестина с её границами,должно способствовать прекращению войны!
Ответить
20 час.
Владимир Алтайцев
Решителен Иран, не прощает обид.
Ответить
19 час.
Андрей Якобюк
израиль пошел ва-банк, саши сказали, что будут за спиной стоять вот и поперли. Куда припрут??? Видимо не будет госа израэль
Ответить
18 час.
Свежие комментарии