Хронология исторических переговоров: ключевые аспекты встречи Путина и Байдена

Из выступлений российского и американского президентов по итогам переговоров в Женеве, можно выделить две цитаты: «Не вижу ни одной проблемы, которую мы не могли бы решить» — заявил Владимир Путин, «Мы не враги!» подтвердил следом Джо Байден.