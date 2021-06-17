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Хронология исторических переговоров: ключевые аспекты встречи Путина и Байдена

Хронология исторических переговоров: ключевые аспекты встречи Путина и Байдена

Из выступлений российского и американского президентов по итогам переговоров в Женеве, можно выделить две цитаты: «Не вижу ни одной проблемы, которую мы не могли бы решить» — заявил Владимир Путин, «Мы не враги!» подтвердил следом Джо Байден.

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