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Лапорта об Альваресе: «Барселона» сделала предложение, но оно не бессрочное. Не собираемся плясать ни под чью дудку»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что срок действия предложения по Хулиану Альваресу ограничен.

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