На губернаторе Омской области заметили пуховик, который может стоить 176 тысяч

Журналисты обратили внимание на одежду главы региона во время его поездки на ТЭЦ.В воскресенье, 10 декабря, губернатор Омской области Виталий Хоценко, мэр Омска Сергей Шелест и министр ЖКХ Владимир Шнипко посетили омскую ТЭЦ-5, а на главе региона журналисты разглядели пуховик, который может стоить 176 тысяч рублей.
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