В Орловской области завершился ремонт на магистральных подстанциях

В Орловской области было модернизировано 25 единиц оборудования различных классов напряжения на главных питающих центрах города Орла, а также объектах, задействованных в электроснабжении потребителей Мценского и Ливенского районов.
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