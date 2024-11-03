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В Орловской области завершился ремонт на магистральных подстанциях

В Орловской области завершился ремонт на магистральных подстанциях

В Орловской области было модернизировано 25 единиц оборудования различных классов напряжения на главных питающих центрах города Орла, а также объектах, задействованных в электроснабжении потребителей Мценского и Ливенского районов.

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