Происшествия

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СЧ СУ МВД по Республике Коми направлены в суд уголовные дела по фактам незаконного оборота немаркированного алкоголя

Следователями следственной части СУ МВД по Республике Коми завершено расследование уголовных дел по обвинению четверых жителей Сосногорска возраста 44, 51, 52, 59 лет в закупке, хранении, перевозке и розничной алкогольной и спиртосодержащей продукции без лицензии, изготовлении с целью сбыта самогона (ч.

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