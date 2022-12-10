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С начала года количество автокредитов в Челябинской области сократилось на 43%

С начала года количество автокредитов в Челябинской области сократилось на 43%

Подобное снижение наблюдается по всей стране. Данные приводит Национальное бюро кредитных историй. За период с января по октябрь 2022 года в России наблюдалось резкое снижение количества выданных автокредитов.

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