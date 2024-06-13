"Это справедливый ответ". Французы высказались о "страшных угрозах" Путина

Владимир Путин заявил, что готов поставить оружие третьим странам для атак на западные страны. Это станет ответом Москвы на украинские удары предоставленной Америкой и Европой военной техникой по целям на российской территории.
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