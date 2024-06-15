На совещании с губернатором Прикамья обсудят ситуацию с Кунгурской ледяной пещерой

Оператор нарушал правила использования недр.На следующей неделе на совещании у губернатора Пермского края Дмитрия Махонина будет обсуждаться решение суда по вопросу использования недр Кунгурской ледяной пещеры, как сообщает газета «Звезда» со ссылкой на свои источники.
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