На совещании с губернатором Прикамья обсудят ситуацию с Кунгурской ледяной пещерой

Оператор нарушал правила использования недр.На следующей неделе на совещании у губернатора Пермского края Дмитрия Махонина будет обсуждаться решение суда по вопросу использования недр Кунгурской ледяной пещеры, как сообщает газета «Звезда» со ссылкой на свои источники.