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Река сена, луна и обнимающие березы: как прошел фестиваль «Архстояние»

Река сена, луна и обнимающие березы: как прошел фестиваль «Архстояние»

В Никола-Ленивце завершился 21-й фестиваль «Архстояние». В этот раз организаторы выбрали девизом слова навигатора: «Маршрут перестроен», и к началу фестиваля арт-парк пополнился десятком новых объектов, выполненных с выдумкой и юмором.

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