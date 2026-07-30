Река сена, луна и обнимающие березы: как прошел фестиваль «Архстояние»

В Никола-Ленивце завершился 21-й фестиваль «Архстояние». В этот раз организаторы выбрали девизом слова навигатора: «Маршрут перестроен», и к началу фестиваля арт-парк пополнился десятком новых объектов, выполненных с выдумкой и юмором.
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