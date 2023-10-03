ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Агрессивное вегетарианство, которое мне непонятно.

Агрессивное вегетарианство, которое мне непонятно.

Заметил тут любопытную штуку как нам всем через социальные сети стали навязывать овощные и фруктовые диеты.

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Комментарии
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Майя Maja
Это очень опасно. Человек должен потреблять животный белок и жиры. Кроме того, сыроедение овощей и фруктов несет опасность для всех внутренних органов, которые включены для синтеза. Долгое сыроедение только растительной пищи сажает печень, селезенку, поджелудочную железу и почки., снижает мышечную массу не только внешнюю, но и сердца( это тоже мышца).  И вот то самое опасное, чего как правило боятся веганы...может возникнуть диабет. Да, потому что фруктоза в огромных количествах не может перерабатываться поджелудочной железой.. Она начинает меньше вырабатывать ферментов для расщепления, а потом и вовсе &quot; умирать&quot;.  Конечно...человеческий организм крепкий, особенно если его в течении первых 15 лет кормили очень хорошо. Но потом... такими &quot;извращениями&quot; питания его можно загубить очень быстро. Обратного хода уже не будет.
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