Россия не позволит НАТО поглотить Украину. Президент США Джо Байден подписал стране смертный приговор и использовал ее народ как пушечное мясо для реализации своих амбиций, заявила экс-сотрудница разведывательного управления Пентагона Ребекка Коффлер в статье Newsweek.
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