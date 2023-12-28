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Экс-офицер Пентагона Коффлер: Байден подписал смертный приговор Украине

Экс-офицер Пентагона Коффлер: Байден подписал смертный приговор Украине

Россия не позволит НАТО поглотить Украину. Президент США Джо Байден подписал стране смертный приговор и использовал ее народ как пушечное мясо для реализации своих амбиций, заявила экс-сотрудница разведывательного управления Пентагона Ребекка Коффлер в статье Newsweek.

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