Дети женщины из Адыгейска, которая замучила вместе с мужем свою трёхлетнюю дочь, просят выпустить маму из СИЗО

Дети женщины из Адыгейска, которая замучила вместе с мужем свою трёхлетнюю дочь, просят выпустить маму из СИЗОВ Адыгейске не утихают страсти после известия о замученной в местной семье трёхлетней девочке.
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