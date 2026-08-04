Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 913 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Трамп опасается, что Украина однажды нападет на США

Трамп опасается, что Украина однажды нападет на США

Трамп опасается, что Украина однажды нападет на США Уиткоффа и Кушнера посылают для умиротворения разбушевавшегося Зеленского Константин Ольшанский На фото: президент Украины Владимир Зеленский (Фото: AP/TASS) Отказ Дональда Трампа от передачи киевскому режиму Patriot и разгромное голосование в немецком Бундестаге по ракетам Taurus оставили ВСУ без оружия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АК
Александр Каплуненко
Рыжий папа прочёл на ночь &quot;Тараканище&quot; К.Чуковского в очень плохом переводе!😱
Ответить
1 м.
Игорь Кузнецов
Следует понимать что технология с модификацией противоракет PAC-3, которые поражают боеголовки &quot;прямым ударом&quot;, ещё прорабатываются в компаниях США, но и те, которые есть не для передачи по лицензии. Даже PAC-2 (с подрывом заряда в зоне поражения) вряд ли будут переданы - системы наведения не будут рассекречивать.
Ответить
1 м.
Элина Смирнова
Ещё Монголия может напасть на пЕндосов.
Ответить
1 м.