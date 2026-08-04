Трамп опасается, что Украина однажды нападет на США Уиткоффа и Кушнера посылают для умиротворения разбушевавшегося Зеленского Константин Ольшанский На фото: президент Украины Владимир Зеленский (Фото: AP/TASS) Отказ Дональда Трампа от передачи киевскому режиму Patriot и разгромное голосование в немецком Бундестаге по ракетам Taurus оставили ВСУ без оружия.
Трамп опасается, что Украина однажды нападет на США
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АК
Александр Каплуненко
Рыжий папа прочёл на ночь "Тараканище" К.Чуковского в очень плохом переводе!😱
Ответить
1 м.
Игорь Кузнецов
Следует понимать что технология с модификацией противоракет PAC-3, которые поражают боеголовки "прямым ударом", ещё прорабатываются в компаниях США, но и те, которые есть не для передачи по лицензии. Даже PAC-2 (с подрывом заряда в зоне поражения) вряд ли будут переданы - системы наведения не будут рассекречивать.
Ответить
1 м.
Элина Смирнова
Ещё Монголия может напасть на пЕндосов.
Ответить
1 м.
Свежие комментарии