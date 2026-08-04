Трамп опасается, что Украина однажды нападет на США

Игорь Кузнецов

Следует понимать что технология с модификацией противоракет PAC-3, которые поражают боеголовки "прямым ударом", ещё прорабатываются в компаниях США, но и те, которые есть не для передачи по лицензии. Даже PAC-2 (с подрывом заряда в зоне поражения) вряд ли будут переданы - системы наведения не будут рассекречивать.