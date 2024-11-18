(гм, скорее это "разъяснение" китайских дипломатов похоже на банальную отмазку) ========================================== Россия получила любопытную информацию насчет планов Китая на Сибирь и Дальний Восток.
Россия заподозрила неладное, Китаю пришлось раскрыть планы на Сибирь
Комментарии
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Людмила Лиханова
Неужели вы думаете, что официальные лица потерпели бы такие провокационные действия от СВОЕГО ПОСЛУШНОГО НАРОДА? Не пресечь или допустить это - расписаться в своих планах на официальном уровне. Китай слишком осторожный и такого бы не допустил. А если этим занимаются те китайцы как и наши беглецы, то это их способ быть нужными забугорным грантодателям.
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9 мин.
Людмила Лиханова
Неужели вы думаете, что официальные лица потерпели бы такие провокационные действия от СВОЕГО ПОСЛУШНОГО НАРОДА? Не пресечь или допустить это - расписаться в своих планах на официальном уровне. Китай слишком осторожный и такого бы не допустил. А если этим занимаются те китайцы как и наши беглецы, то это их способ быть нужными забугорным грантодателям.
Ответить
8 мин.
Людмила Лиханова
Неужели вы думаете, что официальные лица потерпели бы такие провокационные действия от СВОЕГО ПОСЛУШНОГО НАРОДА? Не пресечь или допустить это - расписаться в своих планах на официальном уровне. Китай слишком осторожный и такого бы не допустил. А если этим занимаются те китайцы как и наши беглецы, то это их способ быть нужными забугорным грантодателям.
Ответить
7 мин.
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