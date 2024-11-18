Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Свежие комментарии

  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    Неужели вы думаете, что официальные лица потерпели бы такие провокационные действия от СВОЕГО ПОСЛУШНОГО НАРОДА? Не п...Россия заподозрил...
  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    Неужели вы думаете, что официальные лица потерпели бы такие провокационные действия от СВОЕГО ПОСЛУШНОГО НАРОДА? Не п...Россия заподозрил...
  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    Неужели вы думаете, что официальные лица потерпели бы такие провокационные действия от СВОЕГО ПОСЛУШНОГО НАРОДА? Не п...Россия заподозрил...

Россия заподозрила неладное, Китаю пришлось раскрыть планы на Сибирь

Россия заподозрила неладное, Китаю пришлось раскрыть планы на Сибирь

(гм, скорее это "разъяснение" китайских дипломатов похоже на банальную отмазку) ========================================== Россия получила любопытную информацию насчет планов Китая на Сибирь и Дальний Восток.

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Комментарии
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Людмила Лиханова
Неужели вы думаете, что официальные лица потерпели бы такие провокационные действия от СВОЕГО ПОСЛУШНОГО НАРОДА? Не пресечь или допустить это - расписаться в своих планах на официальном уровне. Китай слишком осторожный и такого бы не допустил. А если этим занимаются те китайцы как и наши беглецы, то это их способ быть нужными забугорным грантодателям.
Ответить
9 мин.
Людмила Лиханова
Неужели вы думаете, что официальные лица потерпели бы такие провокационные действия от СВОЕГО ПОСЛУШНОГО НАРОДА? Не пресечь или допустить это - расписаться в своих планах на официальном уровне. Китай слишком осторожный и такого бы не допустил. А если этим занимаются те китайцы как и наши беглецы, то это их способ быть нужными забугорным грантодателям.
Ответить
8 мин.
Людмила Лиханова
Неужели вы думаете, что официальные лица потерпели бы такие провокационные действия от СВОЕГО ПОСЛУШНОГО НАРОДА? Не пресечь или допустить это - расписаться в своих планах на официальном уровне. Китай слишком осторожный и такого бы не допустил. А если этим занимаются те китайцы как и наши беглецы, то это их способ быть нужными забугорным грантодателям.
Ответить
7 мин.

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