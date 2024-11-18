Россия заподозрила неладное, Китаю пришлось раскрыть планы на Сибирь

Людмила Лиханова Неужели вы думаете, что официальные лица потерпели бы такие провокационные действия от СВОЕГО ПОСЛУШНОГО НАРОДА? Не пресечь или допустить это - расписаться в своих планах на официальном уровне. Китай слишком осторожный и такого бы не допустил. А если этим занимаются те китайцы как и наши беглецы, то это их способ быть нужными забугорным грантодателям.

Людмила Лиханова Неужели вы думаете, что официальные лица потерпели бы такие провокационные действия от СВОЕГО ПОСЛУШНОГО НАРОДА? Не пресечь или допустить это - расписаться в своих планах на официальном уровне. Китай слишком осторожный и такого бы не допустил. А если этим занимаются те китайцы как и наши беглецы, то это их способ быть нужными забугорным грантодателям.