Товарищеские матчи. «Динамо» сыграет с «Пари НН», «Зенит» в гостях у «Кайрата» 

«Зенит» встретится на выезде с «Кайратом». Товарищеские матчи Пари НН Россия – Динамо Россия Дата проведения 8 сентября, 12:00, «UTB Novogorsk-Dynamo» Онлайн матча Кайрат Казахстан – Зенит Россия Дата проведения 8 сентября, 17:00, «Орталык Алматы» Онлайн матча ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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