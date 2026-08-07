Европа помогает России в блокаде черноморских портов Украины Текущая морская блокада Украины наносит по украинской металлургии более сильный удар, чем в начале войны, из-за позиции ЕС.
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Европа помогает России в блокаде черноморских портов Украины Текущая морская блокада Украины наносит по украинской металлургии более сильный удар, чем в начале войны, из-за позиции ЕС.
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