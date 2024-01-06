Российские ученые всего за две недели омолодили группу людей на пять лет

Нижегородским ученым удалось омолодить людей на пять лет всего за две недели. Исследование показало, что правильные привычки, здоровый образ жизни и занятия спортом могут снизить биологический возраст, сообщил NN.
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