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Доллар может подешеветь до 70 рублей к концу года

Доллар может подешеветь до 70 рублей к концу года

Москва, 7 января. Национальная валюта имеет отличные перспективы для роста, если не будет масштабных геополитических казусов, отметил в комментарии «Прайм» ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.

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