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В КЗ «Москва» зрители увидят балет «Анна Каренина» Бориса Эйфмана

В КЗ «Москва» зрители увидят балет «Анна Каренина» Бориса Эйфмана

27 февраля в Москве пройдет один из самых востребованных балетов Бориса Эйфмана — «Анна Каренина». Поставленный по одноименному роману великого Льва Толстого, спектакль поражает своим глубоким смыслом и невероятной пластикой.

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