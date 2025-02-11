В КЗ «Москва» зрители увидят балет «Анна Каренина» Бориса Эйфмана

27 февраля в Москве пройдет один из самых востребованных балетов Бориса Эйфмана — «Анна Каренина». Поставленный по одноименному роману великого Льва Толстого, спектакль поражает своим глубоким смыслом и невероятной пластикой.
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