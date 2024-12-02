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Украинское сопротивление: В Житомирской области в ходе ночного удара поражён центр комплектации ВСУ и склад боеприпасов

Украинское сопротивление: В Житомирской области в ходе ночного удара поражён центр комплектации ВСУ и склад боеприпасов

ВС России продолжают нанесение точечных ударов по выявленным целям, в Житомирской области в ходе ночных ударов поражен центр комплектации ВСУ, а также склад и военная техника.

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