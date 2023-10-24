Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Подборка органайзеров для швейных принадлежностей

Подборка органайзеров для швейных принадлежностей

Органайзер для швейных инструментов для уроков технологии в школе Порой нужно разложить швейные инструменты и материалы так, чтобы все было на своем месте и не занимало место на столе, подоконнике или в шкафу.

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