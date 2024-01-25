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62ИНФО | Новости Рязани

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В ДТП с эвакуатором в Шацком районе пострадали шесть человек

В ДТП с эвакуатором в Шацком районе пострадали шесть человек

24 января, примерно в 14:00, в Шацком районе на 369-ом километре автодороги М-5 «Урал», 29-летний житель Республики Казахстан, управляя грузовым автомобилем «Газель», по предварительной информации, совершил столкновение с автомобилем «Шевроле Каптива», под управлением 27-летнего жителя Республики Таджикистан.

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