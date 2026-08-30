Досрочное голосование на выборах в ГД РФ стартовало в Сахалинской области

В Сахалинской области стартовало досрочное голосование на выборах депутатов Государственной думы РФ. Об этом журналистам РИА Новости сообщила председатель региональной избирательной комиссии Виктория Черкасова.
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