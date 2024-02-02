В ФНС рассказали о новой схеме мошенничества при помощи e-mail

Мошенники начали отправлять россиянам письма от имени ФНС при помощи e-mail. Они сообщают о якобы выявленных «подозрительных транзакциях» налогоплательщиков, пишет газета «Известия» со ссылкой на представителей ведомства.
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