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Аргументы недели

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Эксперты отмечают изменение возраста для рождения первого ребенка

Эксперты отмечают изменение возраста для рождения первого ребенка

Женщины по всему миру стали рожать первого ребенка позже: за последние десятилетия средний возраст вырос с 24 до 29 лет.

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