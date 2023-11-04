Эрдоган заявил об отказе от дальнейшего общения с Нетаньяху

С Нетаньяху ВСЕ должны прекратить общаться. НАЦИСТ, ФАШИСТ и САДИСТ! И вообще, с Израилем нужно разорвать дипломатические отношения.

Геннадий Бережнов

Мы более не сможем разговаривать с Нетаньяху. Мы вычеркнули его, говорит Эрдоган. Однако говорить одно, но не мешало бы делом доказать свою причастность. Но это уже другое!