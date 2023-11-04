Страна и люди
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Страна и люди

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Эрдоган заявил об отказе от дальнейшего общения с Нетаньяху

Эрдоган заявил об отказе от дальнейшего общения с Нетаньяху

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об отказе от дальнейшего диалога с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
С Нетаньяху ВСЕ должны прекратить общаться. НАЦИСТ, ФАШИСТ и  САДИСТ! И вообще, с Израилем нужно разорвать дипломатические отношения.
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2 д.
Геннадий Бережнов
Мы более не сможем разговаривать с Нетаньяху. Мы вычеркнули его, говорит Эрдоган. Однако говорить одно, но не мешало бы делом доказать свою причастность. Но это уже другое!
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2 д.

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