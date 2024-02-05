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OilPrice

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Upcoming UK Power Capacity Auction Could Set Record Prices

This month’s capacity market auction in the UK – designed to pay power producers to provide additional capacity to the grid in times of high demand – could fetch record-high clearing prices for the 2027-2028 market when backup capacity looks tight.

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