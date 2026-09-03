Из Пулково в четверг вовремя не вылетят 35 самолетов

В аэропорту Пулково 3 сентября произошли изменения в расписании полетов. Задержаны рейсы в Астрахань, Краснодар, Калининград и Ярославль.
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