В Кремле рассказали о праздновании дня рождения Путина AlexCoderВ Кремле рассказали о праздновании дня рождения Путина AlexCoder Президент проведет праздник за работой В понедельник, 7 октября, российскому лидеру Владимиру Путину исполнилось 72 года.
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