В Кремле рассказали о праздновании дня рождения Путина AlexCoderВ Кремле рассказали о праздновании дня рождения Путина AlexCoder Президент проведет праздник за работой В понедельник, 7 октября, российскому лидеру Владимиру Путину исполнилось 72 года.