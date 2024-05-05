🚒В Партените горит магазин Возгорание произошло в одноэтажном магазине и в прилегающих к нему торговых помещениях.
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🚒В Партените горит магазин Возгорание произошло в одноэтажном магазине и в прилегающих к нему торговых помещениях.