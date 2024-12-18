В Москве задержали банду, фиктивно трудоустроившую больше 1 тыс. мигрантов

Восемь участников банды, обвиняемых в организации незаконной миграции, задержали в Москве. Почти за два года они фиктивно трудоустроили больше тысячи иностранцев, сообщила 18 декабря пресс-служба столичного главка СК России.
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