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В Москве задержали банду, фиктивно трудоустроившую больше 1 тыс. мигрантов

В Москве задержали банду, фиктивно трудоустроившую больше 1 тыс. мигрантов

Восемь участников банды, обвиняемых в организации незаконной миграции, задержали в Москве. Почти за два года они фиктивно трудоустроили больше тысячи иностранцев, сообщила 18 декабря пресс-служба столичного главка СК России.

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