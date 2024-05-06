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Zero Hedge

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Al Jazeera's Israeli HQ Raided By Police After Netanyahu Called It "Hamas Mouthpiece"

Al Jazeera's Israeli HQ Raided By Police After Netanyahu Called It "Hamas Mouthpiece"

Al Jazeera's Israeli HQ Raided By Police After Netanyahu Called It "Hamas Mouthpiece" On Sunday the offices of Al Jazeera in Jerusalem were raided by Israeli police, after the Knesset voted unanimously voted to ban the Qatar-based news network.

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