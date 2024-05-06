Al Jazeera's Israeli HQ Raided By Police After Netanyahu Called It "Hamas Mouthpiece" On Sunday the offices of Al Jazeera in Jerusalem were raided by Israeli police, after the Knesset voted unanimously voted to ban the Qatar-based news network.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)