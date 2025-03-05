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О ней не знал никто: картину Васнецова выставили на аукцион

О ней не знал никто: картину Васнецова выставили на аукцион

В Московском аукционном доме пройдут торги русского искусства с лотами на 1,5 миллиарда рублей.В Московском аукционном доме 16 марта состоятся торги, на которых представят более 140 произведений русских художников.

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