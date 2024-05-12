Протесты против закона об иностранных агентах прошли в Тбилиси

В Тбилиси прошло несколько массовых акций в честь Дня Европы и против закона об иностранных агентах. Организаторами мероприятия являются неправительственные организации, которые требуют отмены этого закона.
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