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Опубликованы фото и видео с места ДТП под Архангельском, где погибли 13 человек

Опубликованы фото и видео с места ДТП под Архангельском, где погибли 13 человек

Прокуратура Архангельской области опубликовала фото и видео смертельной аварии в Холмогорском районе, в результате которой погибли 13 человек, в числе которых двое детей.

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