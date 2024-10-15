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Форвард «Динамо» Джиошвили про 5:0 со «Спартаком»: «После прошлой игры фанаты красно-белых кричали: «Вот мы вас натянули!». Взяли реванш, получается»

«Как отношусь к частым дерби со «Спартаком»? Приятно играть против хороших команд, особенно в дерби, потому что и накал игры высокий, и болельщиков много.

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