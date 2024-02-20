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TRENDYMEN

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Байкер летел со скоростью 250 по шоссе, когда ему моргнули и обогнали «как стоячего»: видео

Байкер летел со скоростью 250 по шоссе, когда ему моргнули и обогнали «как стоячего»: видео

Байкер разогнался на пустом шоссе до 250 км/ч и был уверен, что держится быстрее всех. Однако почти сразу он услышал сзади приближающийся рев мотора — словно из ниоткуда появился еще один мотоцикл и за долю секунды исчез за горизонтом, обогнав байкера «как стоячего».

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Комментарии
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Л
Леонид
Идиоты конченые, ляяяя...
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18 час.
М
ММ
Друг как-то ехал по автобану в Германии. Транспортный поток двигался со скоростью 220 км в час. Вдруг с характерным звуком сзади появился мотоцикл, обогнал и растаял далеко впереди. А у нас как-то на светофоре ждали зеленого и подгазовывали навороченная Ауди и дорогой мотоцикл. Толпа глазела, в том числе и двое гаишников смотрели. Загорелся зеленый. Ауди как ни газовала, мотоцикл оказался далеко впереди. Благо дорога была пустая.
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15 час.

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