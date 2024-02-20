Байкер летел со скоростью 250 по шоссе, когда ему моргнули и обогнали «как стоячего»: видео

М

ММ

Друг как-то ехал по автобану в Германии. Транспортный поток двигался со скоростью 220 км в час. Вдруг с характерным звуком сзади появился мотоцикл, обогнал и растаял далеко впереди. А у нас как-то на светофоре ждали зеленого и подгазовывали навороченная Ауди и дорогой мотоцикл. Толпа глазела, в том числе и двое гаишников смотрели. Загорелся зеленый. Ауди как ни газовала, мотоцикл оказался далеко впереди. Благо дорога была пустая.